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Экс-глава МИД Австрии рассказала о своей книге «Реквием по Европе»

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль рассказала, что ее книга будет опубликована в РФ

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала в ходе сессии «Глобальная альтернатива доминированию Запада: контуры будущего» в рамках Восточного экономического форума, что ее книга «Реквием по Европе» будет опубликована в России когда она завершит работу над ней, передает РИА Новости.

«Книга будет опубликована в России, посмотрим, сможем ли мы ее опубликовать в «саду» (Европа. — «Газета.Ru»). Если вкратце это реквием по Европе, которой я всегда была благодарна. Я бы не сказала, что гордилась ей, потому что не я строила ее, этим занимались другие поколения», — сказала она.

Кнайсль уточнила, что благодарна Европе за верховенство права, справедливое правосудие и за широкий концепт свободы. Но, по ее словам, ничего из этого не осталось.

Экс-чиновница пояснила, что материалы для этой книги начала собирать весной прошлого года и продолжила уже после переезда в Ливан. Кнайсль хотела закончить ее этим летом, но не смогла из-за других дел.

До этого Кнайсль сообщила, что планирует переехать жить в Санкт-Петербург для работы в центре G.O.R.K.I. (The Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues).

Ранее Кнайсль заявила, что на родине ее считают российским олигархом.

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