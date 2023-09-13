В Совфеде призвали к зеркальному ответу на запреты ЕС

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас считает, что Россия должна дать зеркальный ответ на конфискационные правила Евросоюза в отношении россиян. В своем Telegram-канале он отметил, что только так можно повлиять на Брюссель.

«Уже слышу разговоры, что мы цивилизованные люди и в отношении граждан ЕС ответные конфискационные правила при пересечении границы вводить не будем, что мы не такие и т.д... Могу на это ответить, что цивилизованные люди не должны позволять обращаться с собой как с людьми второго сорта. Встречные зеркальные ограничения — только это может повлиять на отмену подобных «правил» ЕС», — написал Клишас.

В другом посте он добавил, что жесткие зеркальные меры, в частности, необходимы в ответ на запрет на въезд для автотранспорта с российскими номерами, введенный Эстонией. Таллин присоединился к ограничениям других прибалтийских государств, которые приняли схожее решение в исполнение санкций Евросоюза против России.

Как пояснили в Еврокомиссии, россиянам запрещено ввозить личные авто, смартфоны и косметику, так как расценивает соответствующие действия как импорт. Под ограничения подпадают также драгоценные камни, туалетная бумага, шампуни, зубные пасты, прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, яхты и фотокамеры. При этом жесткая трактовка санкций необязательно и зависит от руководства стран-участниц ЕС.

Ранее в Госдуме рассказали, что предпочли в ЕС вместо сотрудничества с Россией.