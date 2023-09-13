Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Совфеде призвали к зеркальному ответу на запреты ЕС

Сенатор Клишас выступил за зеркальные меры в ответ на запреты ЕС против россиян

close
100%
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас считает, что Россия должна дать зеркальный ответ на конфискационные правила Евросоюза в отношении россиян. В своем Telegram-канале он отметил, что только так можно повлиять на Брюссель.

«Уже слышу разговоры, что мы цивилизованные люди и в отношении граждан ЕС ответные конфискационные правила при пересечении границы вводить не будем, что мы не такие и т.д... Могу на это ответить, что цивилизованные люди не должны позволять обращаться с собой как с людьми второго сорта. Встречные зеркальные ограничения — только это может повлиять на отмену подобных «правил» ЕС», — написал Клишас.

В другом посте он добавил, что жесткие зеркальные меры, в частности, необходимы в ответ на запрет на въезд для автотранспорта с российскими номерами, введенный Эстонией. Таллин присоединился к ограничениям других прибалтийских государств, которые приняли схожее решение в исполнение санкций Евросоюза против России.

Как пояснили в Еврокомиссии, россиянам запрещено ввозить личные авто, смартфоны и косметику, так как расценивает соответствующие действия как импорт. Под ограничения подпадают также драгоценные камни, туалетная бумага, шампуни, зубные пасты, прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, яхты и фотокамеры. При этом жесткая трактовка санкций необязательно и зависит от руководства стран-участниц ЕС.

Ранее в Госдуме рассказали, что предпочли в ЕС вместо сотрудничества с Россией.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях