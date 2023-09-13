Россиянам объяснили, как при поездке в Европу не лишиться авто и личных вещей

Страны Евросоюза запретили россиянам приезжать на своих автомобилях, пригрозив их изъятием. Конфисковать могут также любые товары, которые попали под эмбарго. В Европе российским туристам лучше пользоваться общественным транспортом, а с собой привозить только личные вещи, пояснил телеканалу «360» вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

На сегодня есть порядка десяти случаев изъятия автомобилей. Несмотря на то что все они зафиксированы на границе Германии, другие страны могут последовать этому примеру, отметил эксперт. Желающим попутешествовать по Италии, Франции, Португалии и другим странам на личном авто он посоветовал пока отложить поездку.

«<…> Подавляющее большинство россиян попадают в Европу на самолете через третьи страны — Турцию, АОЭ, Армению, Грузию, Сербию, но не напрямую. И довольно мало людей едут на автомобилях — для этого осталась только граница с финнами», — добавил Мкртчян.

При конфискации автомобиля он посоветовал обращаться к властям страны. По его словам, иногда россиянам удается выигрывать суды и возвращать свое имущество.

Что касается других товаров, которые попали под эмбарго, то при ввозе физлицом в ЕС личных смартфонов, планшетов, одежды и парфюма никаких рисков не возникнет, отмечает эксперт.

Напомним, накануне МВД Литвы заявило о готовности конфисковывать автомобили россиян на таможне в соответствии с санкциями в отношении РФ. Сегодня стало известно, что аналогичные меры ввела Латвия – в силу вступил запрет на въезд в страну на машинах, зарегистрированных в России.

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