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В Молдавии обвинили Санду в антироссийских действиях

Додон: уровень антироссийских действий президента Молдавии Санду зашкаливает

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что его преемница Майя Санду вместе с правящей партией «Действие и солидарность» (ПДС) проводит политику не в интересах граждан страны. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на информацию о том, что из страны депортировали руководителя «Sputnik Молдова» Виталия Денисова.

«Уровень антироссийских действий режима Майи Санду и ПДС зашкаливает. Такая политика негативно скажется прежде всего на интересах наших граждан, подавляющее большинство которых, как свидетельствуют опросы, хочет сохранить и развивать отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами», — написал Додон.

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближении с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной. В ходе украинского конфликта в Кишиневе начали говорить о «российской угрозе» и сокращать связи с СНГ. В частности, в мае 2023 года Санду обвинила Россию в попытки «свержения» молдавских властей. При этом оппозиция, в том числе партия социалистов бывшего президента страны Игоря Додона, считает, что руководство государства действует по указке «западных кураторов».

Ранее в России заявили о желании Запада сделать из Молдавии вторую Украину.

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