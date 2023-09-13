Лавров проведет встречу с генсеком ООН Гутерришем

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет около 20 двусторонних встреч на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, в том числе с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), передает ТАСС.

Дипломат отметила, что это будут встречи как двустороннего характера, так и переговоры с представителями и главами международных организаций.

Кроме того, Лавров выступит с речью во время общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН 23 сентября.

В ходе этого выступления глава МИД РФ подробно представит отношение России к важнейшим глобальным вызовам, развитию системы международных отношений с прицелом на формирование многополярного миропорядка, рассказала Захарова.

На прошлой неделе сообщалось, что председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёрёши (Венгрия) на закрытии годичного раунда работы ГА призвал завершить вооруженный конфликт на Украине в рамках устава организации и остановить распространение ядерного оружия

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».