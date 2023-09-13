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Стала известна дата встречи глав МИД ШОС

Захарова анонсировала встречу глав МИД ШОС на полях ГА ООН 20-21 сентября

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Встреча министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 20-21 сентября. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводит ТАСС.

«На полях Генассамблеи, я хотела бы сказать, 20–21 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие во внеочередном заседании глав внешнеполитических ведомств государств — членов ШОС и традиционной неформальной министерской встрече по линии Совещания по взаимодействию и мерам доверия Азии, так называемого СВМДА», — уточнила представитель МИД РФ.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ рассказали, что идея властей Белоруссии организовать саммит БРИКС-ЕАЭС-ШОС в данный момент находится на стадии проработки.

До этого министр обороны КНР Ли Шанфу заявил, что Китай намерен усиливать сотрудничество в рамках Шанхайской организации сотрудничества. По его словам, Пекин также планирует углублять сотрудничество в сфере обороны с Ираном и Белоруссией.

4 июля Иран вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества, став девятым членом организации.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — международная организация, основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.

Ранее президент РФ Владимир Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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