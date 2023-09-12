Ставший депутатом заксобрания Ульяновской области Бут рассказал о связях с регионом

Предприниматель и член ЛДПР Виктор Бут рассказал «Газете.Ru», что баллотировался в заксобрание Ульяновской области, так как лучше всего разбирается в специфике промышленных предприятий региона. Ранее стало известно, что Бут стал депутатом заксобрания региона от партии ЛДПР. По словам предпринимателя, у него есть рычаги и механизмы для помощи Ульяновской области.

«Тот же ульяновский «Авиастар» я знаю и помню с 90-х годов. У меня максимально компетентное понимание — как его сейчас поддержать, чем помочь, и совершенно живые контакты, механизмы и рычаги, которые я могу и хочу задействовать для этой помощи. И в России, и за рубежом», — сказал он.

Бут добавил, что теперь его главная задача на должности депутата — поддерживать и улучшать «самочувствие» промышленных предприятий в регионе. Он считает, что в случае успеха опыт Ульяновской области можно будет распространить на всю страну.

«Поддерживать сейчас регионы России через их промышленность — это совершенно понятная для меня миссия, своего рода «вин-вин», потому что только Россия производящая будет Россией сильной, успешной, независимой и стабильной. Поэтому, на мой взгляд, первостепенная для меня сейчас задача как депутата законодательного собрания Ульяновской области через законотворческую деятельность улучшать «самочувствие» промышленных предприятий региона, и в случае успеха — масштабировать этот опыт на всю Россию. Для этого я уже подготовил конкретные механизмы и инициативы, которые потребуют дополнительной политической поддержки. Хотя меня поддержала партия ЛДПР и она мне наиболее близка идеологически, я вижу для себя необходимость работать на консолидацию всех здравых сил Ульяновской области — и политических, и экономических, и общественных», — заключил он.

12 сентября ТАСС со ссылкой на пресс-службу избирательной комиссии Ульяновской области сообщил, что предприниматель и член ЛДПР Виктор Бут стал депутатом местного заксобрания. Бут вошел в список возможных кандидатов в депутаты заксобрания Ульяновской области в начале июля этого года.

Бут был арестован в Таиланде в марте 2008 года и два с половиной года провел под арестом в тюрьме Бангкока, после чего был выдан США и заключен там под стражу. 8 декабря 2022 года Бут вернулся в Россию в результате обмена на баскетболистку Бриттни Грайнер. Позже он стал членом партии ЛДПР.

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