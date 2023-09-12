Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Выборы мэра Москвы официально состоялись

Мосгоризбирком признал выборы в столице состоявшимися

close
100%
Maxim Shemetov/Reuters

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) официально утвердила результаты выборов мэра Москвы, на которых по итогам голосования победил действующий глава столицы Сергей Собянин. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Решение о признании выборов состоявшимися было принято в ходе заседания комиссии.

«Предлагаю признать избранным на должность мэра Москвы Собянина Сергея Семеновича», — сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

По ее словам, кандидаты на выборах проявили высочайший уровень уважения избирателей.

Согласно итоговым данным, в выборах приняли участие 3 млн 325 тыс. 120 избирателей. Жалоб, ставящих под сомнение итоги выборов, в адрес МГИК не поступило.

Сергей Собянин набрал 2 млн 499 тыс. 114 голосов, или 76,39% голосов. Второе место занял депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов (8,11%), а третье — вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов (5,61%).

Четвертое место занял вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), набрав 5,34% голосов. Пятое место — за первым замглавы фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Дмитрием Гусевым с 3,93% голосов.

Выборы мэра Москвы прошли в столице с 8 по 10 сентября 2023 года.

Ранее в МГИК рассказали, что Сергей Собянин победил на выборах мэра во всех районах Москвы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях