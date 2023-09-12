Выборы мэра Москвы официально состоялись

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) официально утвердила результаты выборов мэра Москвы, на которых по итогам голосования победил действующий глава столицы Сергей Собянин. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Решение о признании выборов состоявшимися было принято в ходе заседания комиссии.

«Предлагаю признать избранным на должность мэра Москвы Собянина Сергея Семеновича», — сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

По ее словам, кандидаты на выборах проявили высочайший уровень уважения избирателей.

Согласно итоговым данным, в выборах приняли участие 3 млн 325 тыс. 120 избирателей. Жалоб, ставящих под сомнение итоги выборов, в адрес МГИК не поступило.

Сергей Собянин набрал 2 млн 499 тыс. 114 голосов, или 76,39% голосов. Второе место занял депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов (8,11%), а третье — вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов (5,61%).

Четвертое место занял вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), набрав 5,34% голосов. Пятое место — за первым замглавы фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Дмитрием Гусевым с 3,93% голосов.

Выборы мэра Москвы прошли в столице с 8 по 10 сентября 2023 года.

Ранее в МГИК рассказали, что Сергей Собянин победил на выборах мэра во всех районах Москвы.