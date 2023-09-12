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Стало известно о планах республиканцев объявить импичмент Байдену

Punchbowl News: республиканец Маккарти готов начать процедуру импичмента Байдена

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Evelyn Hockstein/Reuters

Спикер палаты представителей США, республиканец Кевин Маккарти на этой неделе сообщит Республиканской партии, что собрал достаточно данных для запуска процедуры импичмента американского президента Джо Байдена. Об этом сообщает Punchbowl News со ссылкой на источники.

«Маккарти планирует сообщить эту информацию республиканцам палаты представителей на закрытом заседании. Расследование с целью импичмента является логичным следующим шагом в изучении деятельности президента и его сына Хантера Байдена», — говорится в материале.

По данным источников издания, Маккарти и руководство республиканцев запланировали закрытое заседание на утро четверга, 14 сентября. При этом изучают деятельность Байдена председатель юридического комитета палаты Джим Джордан (республиканец от Огайо) и глава комитета по надзору палаты Джеймс Комер (республиканец от Кентукки).

«Маккарти планирует заявить, что главы каждого из комитетов собрали достаточно информации, которая требует от палаты представителей формализовать расследование по импичменту с целью получить банковские отчеты Байденов и другие документы», — сообщается в статье Punchbowl News.

Пока неизвестно, готовы ли минимум 218 республиканцев в палате представителей проголосовать за начало расследования по импичменту, как того требует американское законодательство. Несколько умеренных республиканцев отмечали, что скептически относятся к необходимости расследования с целью запуска импичмента.

Ожидается, что голосование в палате представителей США по объявлению импичмента Байдену состоится в середине сентября.

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