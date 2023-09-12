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Папский посланник по урегулированию на Украине отправляется в Китай

Папский посланник по урегулированию на Украине решил поехать в Пекин

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Andrew Medichini/AP

Кардинал Маттео Дзуппи, председатель Конференции итальянских епископов и папский посланник по украинскому урегулированию, отправляется во вторник в Пекин. Об этом сообщает газета La Repubblica. По информации издания, в среду он планирует встретиться с руководством Китая, возможно с премьером Госсовета Ли Цяном. Официальные даты миссии в Пекине пока не были объявлены Ватиканом, но поездка кардинала в Китай была давно подтверждена, включая подтверждение папы Римского Франциска.

По данным издания, перед отъездом Дзуппи Ватикан провел консультации с Вашингтоном, НАТО и Римом. Накануне Дзуппи встречался в Берлине с вице-премьером и министром иностранных дел Италии Антонио Таяни, который подтвердил поддержку Римом мирных инициатив, включая те, которые исходят от Ватикана.

Даты поездки держались в секрете до последнего момента из соображений безопасности, сообщает La Repubblica.

Основным фокусом миссии Дзуппи, который ранее посетил Киев, Москву и Вашингтон, являются гуманитарные аспекты. Киев отказался от посредничества Ватикана в мирном урегулировании, однако обратился к Святому престолу за помощью в возвращении военнопленных и украинских детей, находящихся в зоне боевых действий и вывезенных в Россию. Дзуппи ранее заявлял, что ведутся работы над механизмами обмена списками. Эти вопросы были обсуждены сначала в Киеве, а затем в Москве, где Дзуппи встречался с помощником президента России по внешнеполитическим вопросам Юрием Ушаковым, уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

У Ватикана нет официальных дипломатических отношений с КНР.

Ранее в банке Ватикана сообщили, что не получают деньги из России.

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