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Захарова оценила заявление Зеленского об украинских беженцах в Европе

Захарова: угрозы Зеленского о беженцах в ЕС доказывают нацистскую сущность Киева

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Ida Marie Odgaard/Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что заявления президента Украины Владимира Зеленского об украинских беженцах в странах Европы доказывают «нацистскую сущность киевского режима». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Гениально! То есть, по Зеленскому, миллионы украинских самоназванных «беженцев», жирующих на брюссельском харче, которые будут якобы «загнаны в угол» только тем, что ЕС может перестать финансировать... террористический режим, имеют право кошмарить Европу», — написала она.

По ее словам, «подобные заявления доказывают нацистскую сущность киевского режима».

До этого президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Economist заявил, что сокращение помощи Украине со стороны западных стран может вызывать непредсказуемую реакцию миллионов украинских беженцев в Европе. Политик отметил, что украинские граждане в целом «вели себя хорошо» за границей и «очень благодарны» приютившим их странам.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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