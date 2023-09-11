Членам российской делегации на сессии ГА ООН выдали визы

Члены делегации, представляющие Россию на Генассамблее ООН, получили визы. Об этом сообщил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Он напомнил, что состав делегации утверждается президентом России. Ее возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Среди членов делегации присутствует Карасин.

«Это делегация, включая меня самого. Вот этим членам делегации, а также членам официальной делегации, выдали визы, насколько я знаю», — подчеркнул глава комитета по международным делам.

Карасин уточнил, что пока не видел бумаг. По его словам, делегация поедет, чтобы «бороться за российские интересы».

22 августа глава комитета по международным делам заявил, что российской делегации не удалось пока получить американские визы, нужные для участия в 78-й сессии Генассамблеи ООН. Как пояснил Карасин, члены российской делегации будут ждать получения документов до отлета. Он обратил внимание, что ранее американская сторона уже затягивала с аналогичным решением.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.