Зеленский предупредил Евросоюз о проблемах с украинцами

Сокращение помощи Украине со стороны западных стран может вызывать непредсказуемую реакцию миллионов украинских беженцев в Европе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Economist.

Политик отметил, что украинские граждане в целом «вели себя хорошо» за границей и «очень благодарны» приютившим их странам.

Но это не станет «хорошей историей» для Европы, если она «загонит этих людей в угол», высказал мнение украинский лидер.

Зеленский при этом признал, что в преддверии выборов на Западе, и особенно в США, продолжать помогать Украине и ее гражданам будет сложно, особенно когда нет значительного прогресса в зоне боевых действий.

На прошлой неделе украинская неправительственная организация «Центр экономических стратегий» подсчитала, что решение части украинских беженцев не возвращаться на родину после эмиграции приведет к сокращению ВВП страны на 2,7-6,9% ежегодно.

По данным ЦЭС, 63% из свыше 5 млн проживающих за рубежом украинских беженцев планируют вернуться на родину, а 6,7% из них указывают на лучшие перспективы для их детей в эмиграции.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.