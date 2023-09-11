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Песков назвал чрезвычайным запрет ЕС на ввоз личных вещей россиянами

Песков: РФ не должна уподобляться ЕС, запретившему россиянам ввоз личных вещей

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Запрет Европейского союза на ввоз личных вещей гражданами России «чрезвычаен с точки зрения здравого смысла». Такое мнение в интервью РБК высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Хочется надеяться, что мы не будем уподобляться подобным решениям и не будем падать до такого уровня», — сказал Песков.

По мнению официального представителя Кремля, практически все европейские столицы в настоящее время поражены «вирусом русофобии и дефицитом суверенитета», так как находятся под сильным давлением Соединенных Штатов.

10 сентября Европейский союз запретил россиянам ввозить личные авто, смартфоны и косметику, так как расценивает соответствующие действия как импорт. Под ограничения подпадают также драгоценные камни, туалетная бумага, шампуни, зубные пасты, прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, яхты и фотокамеры. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российская таможня прокомментировала запрет на ввоз автомобилей в ЕС.

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