Депутат заявил об ущербности властей Украины из-за угроз уничтожить Крымский мост

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет назвал ущербным заявление представителя Вооруженных сил Украины о том, что Крымского моста скоро не будет.

Ранее спикер оперативного командования украинских войск «Юг» Наталья Гуменюк заявила СМИ, что у Крымского моста «осталось очень мало времени».

«Подобные заявления в очередной раз говорят об их террористической сущности и ущербности сознания. Вместо того, чтобы созидать, им бы лишь что-то разрушить и уничтожить», — ответил Шеремет на заявление Гуменюк в интервью РИА Новости.

Депутат предупредил, что киевским властям следует переживать за свои мосты, чтобы не пришлось «с одного берега плавать на другой на резиновых лодках». По его словам, когда у России закончится терпение, то украинцы останутся без мостов.

Шеремет также добавил, что представителей украинской власти уже ждут трудовые лагеря в Сибири, где их быстро «приведут в сознание» и излечат «от нацизма, расизма и русофобии».

9 сентября в Министерстве обороны РФ сообщали, что Вооруженные силы России отразили атаку трех безэкипажных полупогружных катеров украинских войск на Крымский мост.

Ранее в Крыму призвали к возмездию за атаку на Крымский мост.