Иран осудил нападение на свое посольство в Париже

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи заявил, что ведомство направило своим коллегам во Франции ноту протеста в связи с нападением на диппредставительство исламской республики в Париже. Об этом сообщило агентство Fars, передает ТАСС.

9 сентября сообщалось, что неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в дверь иранского посольства в Париже, где располагается консульский отдел дипломатического представительства.

Иран решительно осуждает эту акцию, нападение на посольство является попыткой помешать работе консульского отдела и посягательством на права граждан, обращающихся туда для получения консульских услуг, подчеркнул Чафи.

«Мы выразили свой протест в официальной ноте, которую направили французским властям», — сказал он.

По его словам, за несколько дней до нападения иранская сторона предупреждала французское правительство, что кто-то может атаковать их дипломатические учреждения, кроме того, Иран попросил власти Франции и некоторых других европейских стран усилить охрану иранских посольств.

До этого сообщалось, что в Иране раскрыли планировавшую беспорядки в стране проамериканскую группировку.

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