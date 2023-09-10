Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава Афросоюза эмоционально отреагировал на принятие организации в G20

Глава Афросоюза рассказал, что чуть не заплакал при принятии организации в G20

close
100%
/Reuters

Председатель Африканского союза, президент Коморских островов Азали Ассумани рассказал, что чуть не заплакал во время объявления о предоставлении объединению постоянного членства в Группе двадцати на саммите G20 в Нью-Дели. Об этом сообщает ANI.

«Я чуть не заплакал. Для меня это было очень эмоционально. Потому что, вообще-то, мы думали, что будут обсуждения, а затем будет принято решение [о постоянном членстве Афросоюза в G20], но в самом начале саммита было объявлено, что мы становимся постоянным членом», — сказал председатель Афросоюза.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил во время пресс-конференции по итогам саммита G20, что РФ «ни в коей мере не препятствует» общению западных стран с государствами Африки. Он добавил, что страны Запада, напротив, требуют, чтобы «никто не встречался» с Россией, но у них это «не получается».

Ранее Путин рассказал, что общего у Африки и России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях