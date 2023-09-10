Глава Афросоюза эмоционально отреагировал на принятие организации в G20

Председатель Африканского союза, президент Коморских островов Азали Ассумани рассказал, что чуть не заплакал во время объявления о предоставлении объединению постоянного членства в Группе двадцати на саммите G20 в Нью-Дели. Об этом сообщает ANI.

«Я чуть не заплакал. Для меня это было очень эмоционально. Потому что, вообще-то, мы думали, что будут обсуждения, а затем будет принято решение [о постоянном членстве Афросоюза в G20], но в самом начале саммита было объявлено, что мы становимся постоянным членом», — сказал председатель Афросоюза.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил во время пресс-конференции по итогам саммита G20, что РФ «ни в коей мере не препятствует» общению западных стран с государствами Африки. Он добавил, что страны Запада, напротив, требуют, чтобы «никто не встречался» с Россией, но у них это «не получается».

Ранее Путин рассказал, что общего у Африки и России.