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МВД не зарегистрировало нарушений, способных повлиять на итоги выборов

МВД не регистрировало способных повлиять на результаты выборов нарушений

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Alexander Ermochenko/Reuters

Министерство внутренних дел РФ не зарегистрировало нарушений, способных повлиять на процесс голосования в регионах России. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации МВД РФ Михаила Давыдова.

«Нарушений, способных повлиять на итоги голосования, не зарегистрировано», — сообщил он на совещании по обеспечению правопорядка в информцентре Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Давыдов также заявил, что в ведомство было направлено порядка двух тысяч обращений о нарушениях, связанных с проведением выборов. Кроме того, заведено шесть уголовных дел по ст. 207 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) и ст. 167 УК РФ (о повреждении имущества), указал Давыдов.

До этого в Общественной палате России заявили об анонимных угрозах за работу на выборах. Впоследствии большая часть из них не подтвердилась.

В ЦИК дали рекомендации к выборам 2024 года.

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