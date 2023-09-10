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В СБ РФ заявили, что Украина планировала обвинить РФ в подрыве «грязной бомбы»

СБ: на Украине планировалось взорвать «грязную бомбу» и обвинить РФ в терроризме

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Замсекретаря Совбеза (СБ) России Юрий Коков заявил, что Украина планировала «с подачи» союзников с Запада взорвать «грязную бомбу», чтобы обвинить российскую сторону в «ядерном терроризме». Об этом сообщает rg.ru.

«Вскрыты планы украинских неонацистов, которые с подачи своих западных консультантов намеривались совершить на своей территории провокацию с подрывом так называемой грязной бомбы с целью последующего обвинения России в ядерном терроризме», — сказал замглавы Совбеза.

До этого украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева нет и не было «грязных ядерных бомб» и Украина не планирует их приобретать. Он сослался на инспекцию Международного агентства по атомной энергии в конце прошлого года, которое не нашло признаков подготовки «грязной бомбы» в результате изучения трех ядерных объектов на Украине.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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