В РФ назвали подрыв «Северного потока» одним из наиболее резонансных терактов

Заместитель секретаря Совбеза России Юрий Коков заявил, что количество террористических атак на территории страны выросло с начала СВО, а подрыв «Северного потока» стал одним из наиболее резонансных терактов. Об этом сообщает rg.ru.

«С началом специальной военной операции на Украине количество террористических проявлений у нас в стране резко возросло. За этот период на территории страны совершено 143 преступления террористической направленности, в том числе 131 теракт, усилиями спецслужб и правоохранительных органов предотвращено 256 террористических преступлений, из них 144 теракта», — сказал Коков.

Он перечислил те, которые, с точки зрения властей, являются наиболее резонансными, в том числе подрыв трубопровода «Северный поток», теракт на Крымском мосту, подрыв Каховской ГЭС.

До этого сообщалось, что Россия запросила на 26 сентября проведение заседания СБ ООН по теме подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».