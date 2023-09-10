Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В РФ назвали подрыв «Северного потока» одним из наиболее резонансных терактов

СБ РФ назвал подрыв «Северного потока» одним из наиболее резонансных терактов

close
100%
Swedish Coast Guard/AP

Заместитель секретаря Совбеза России Юрий Коков заявил, что количество террористических атак на территории страны выросло с начала СВО, а подрыв «Северного потока» стал одним из наиболее резонансных терактов. Об этом сообщает rg.ru.

«С началом специальной военной операции на Украине количество террористических проявлений у нас в стране резко возросло. За этот период на территории страны совершено 143 преступления террористической направленности, в том числе 131 теракт, усилиями спецслужб и правоохранительных органов предотвращено 256 террористических преступлений, из них 144 теракта», — сказал Коков.

Он перечислил те, которые, с точки зрения властей, являются наиболее резонансными, в том числе подрыв трубопровода «Северный поток», теракт на Крымском мосту, подрыв Каховской ГЭС.

До этого сообщалось, что Россия запросила на 26 сентября проведение заседания СБ ООН по теме подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях