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Орбан планирует оставаться на посту премьера Венгрии до 2034 года

Премьер Венгрии Орбан заявил о планах оставаться на своей должности до 2034 года

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Vadim Ghirda/AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил во время выступления на встрече с активистами Венгерского гражданского форума, что планирует находиться у власти на своем посту до 2034 года. Об этом сообщает Telex.

«После выборов 2018 года премьер-министр неоднократно публично намекал, что планирует находиться на своем посту до 2030 года, однако теперь он назвал в качестве цели 2034 год, пояснив, что война и пандемия коронавируса отняли (у его правительства. — «Газета.Ru») четыре года», — сказано в сообщении издания.

Премьер отметил, что популярность возглавляемого им кабмина и партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» снизилась в связи с возникновением трудностей в экономике, вызванных конфликтом на Украине и антироссийскими санкциями ЕС.

Как заявил Орбан до этого, на Западе бытует ложное представление, что Украина одерживает верх в конфликте и победить Россию невозможно.

Ранее премьер Венгрии рассказал, как Путин оценивал
украинскую армию.

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