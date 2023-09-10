Эрдоган анонсировал переговоры с Пашиняном по Нагорному Карабаху

Телефонные переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и армянского премьер-министра Никола Пашиняна запланированы на 11 сентября. Об этом заявил Эрдоган в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20, чьи слова приводит ТАСС.

«Завтра у меня состоятся переговоры с господином Пашиняном», — сказал он.

Глава Турции утверждает, что действия Армении в Нагорном Карабахе неправильны, об этом он и желает поговорить с премьером республики.

«Мы скажем Пашиняну, что абсолютно невозможно принять такие выборы», — подчеркнул Эрдоган, добавив, что много стран не принимают эти выборы.

До этого Пашинян и государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в Закавказье. Они считают эскалацию в регионе «неприемлемой», выступая за обеспечение «мира и стабильности».

Накануне парламент непризнанной Нагорно-Карабахской республики избрал нового президента, которым стал единственный кандидат Самвел Шахраманян.

Ранее Пашинян заявил о готовности провести переговоры с Алиевым в целях деэскалации.