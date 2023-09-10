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Молдавский депутат назвал курс на разрыв с СНГ «бредовой мыслью»

Молдавский депутат Албу назвал «бредовой мыслью» курс властей на разрыв с СНГ

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Михай Карауш/РИА Новости

Депутат парламента Молдавии от Партии Социалистов Республики Молдова Адриан Албу заявил на полях Восточного экономического форума, что власти страны взяли курс на разрыв связей как с РФ, так и с СНГ, и назвал разрыв с содружеством «бредовой мыслью». Об этом сообщает ТАСС.

«Не только с Россией, они разрывают связи вообще с СНГ, со странами СНГ. У них эта бредовая мысль, что СНГ нам больше не нужен», — сказал Албу.

По его словам, Партия Социалистов выступает «за хорошие отношения с Российской Федерацией», которая является традиционным партнером страны.

До этого бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что республике необходимо сотрудничество с Россией. Он добавил, что политические партии в Молдавии не должны быть пророссийскими из-за этого или проевропейскими. Додон подчеркнул, что стране нужны промолдавские политические силы.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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