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Эрдоган заявил, что для Турции важна активизация сотрудничества с Египтом по СПГ

Эрдоган: Турция придает значение активизации сотрудничества с Египтом по СПГ

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Umit Bektas/Reuters

Президент Турции Тайип Эрдоган провел переговоры с коллегой из Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в Индии, во время которых глава турецкого государства отметил большое значение активизации сотрудничества двух стран в области СПГ и атомной энергетики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию Эрдогана.

«Президент Эрдоган отметил, что они также придают большое значение активизации сотрудничества в области СПГ, атомной энергетики, культуры и образования», — сказано в сообщении.

Там отмечается, что президенты во время встречи обсуждали двусторонние отношения, увеличение объемов торговли, региональные и глобальные вопросы.

До этого консультант компании «Выгон Консалтинг» Иван Тимонин заявил, что по итогам 2023 года европейские страны станут лидерами по закупке сжиженного природного газа (СПГ) из России, несмотря на санкции.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.

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