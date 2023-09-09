В Словакии отметили усиление антиукраинских настроений перед выборами

Антиукраинские высказывания стали одной из составляющих предвыборной кампании в Словакии, сообщает издание «Европейская правда».

Как отмечает СМИ, предвыборные настроения влияют на положение украинцев в стране. В статье говорится о том, что, в частности, недавно в соцсетях появились фотографии с якобы рекламными щитами партии Smer-SD, лидером которой является бывший премьер-министр страны Роберт Фицо, на которых был опубликован лозунг «Нет украинскому нацизму». Фото оказались фейковыми, подчеркивает «Европейская правда», однако многие поверили в их подлинность из-за изменившейся риторики Фицо.

В настоящее время в стране формируется коалиция с аналогичными взглядами по украинскому вопросу, пишет издание, например «Республика», делающая акцент не прекращение военной помощи Украине, и Словацкая национальная партия во главе с бывшим спикером парламента Андреем Данко, известным «своими пророссийскими высказываниями».

При этом словацкие эксперты считают, что военные успехи Украины могут повлиять на результаты выборов в Словакии.

Парламентские выборы в Словакии пройдут 30 сентября.

Как писало издание Politico, власти Словакии опасаются, что после этих выборов внешняя политика страны может стать похожей на курс Венгрии.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.