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США и Индия намерены расширить оборонное партнерство в космосе

Белый дом: Моди и Байден договорились расширить оборонное партнерство в космосе

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Pool/Reuters

Премьер Индии Нарендра Моди и президент США Джо Байден договорились о расширении оборонного партнерства в космосе и в области искусственного интеллекта. Об этом говорится на сайте Белого дома.

По данным американской администрации, лидеры двух государств подтвердили «приверженность углублению и диверсификации ключевого оборонного партнерства между Индией и США путем расширения взаимодействия в новых и развивающихся сферах».

Уточняется, что речь идет о расширении сотрудничества стран в космосе, в сфере искусственного интеллекта и ускорении взаимодействия в военном производстве.

В документе отмечено, что Байден приветствовал запрос индийской стороны на закупку 31 ударного беспилотника General Atomics MQ-9B.

До этого в МИД РФ заявили, что страны G7 оказывают давление на Индию с целью добиться отражения в итоговых документах саммита Группы двадцати своих подходов по ситуации вокруг Украины.

Ранее Индия стала четвертой «лунной державой».

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