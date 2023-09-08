МИД Белоруссии отреагировал на заявления Запада о процедуре обмена белорусских паспортов

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал заявления Государственного департамента США и внешнеполитической службы Евросоюза о беспокойстве за граждан республики в связи с изменениями процедуры обмена белорусских паспортов. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель внешнеполитического ведомства назвал верхом цинизма такие заявления Госдепа и внешнеполитической службы ЕС.

«Если они хотят об этом поговорить, то мы всегда готовы. А вот читать лекции — это не к нам, не к независимой Беларуси», — сказал Глаз.

Ранее власти Белоруссии разрешили забирать паспорта у проживающих за рубежом граждан. Указ №278 «О порядке выдачи документов и совершения действий» подписал президент страны Александр Лукашенко.

Белорусские дипломатические миссии перестанут продлевать старые и выдавать новые паспорта белорусам, которые проживают за пределами страны. Теперь этим вопросом будут заниматься только органы внутренних дел по месту последней регистрации по месту жительства, в отдельно прописанных случаях — в МИДе республики.

Ранее сообщалось, что Литва перестанет выдавать гражданство россиянам и белорусам.