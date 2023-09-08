Генсек ООН не верит в мирное решение по Украине в ближайшем будущем

Генсек ООН Антониу Гутерриш во время пресс-конференции перед саммитом G20 заявил, что «не очень» надеется на то, что конфликт на Украине можно будет в ближайшее время решить мирным путем. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не очень надеюсь, что у нас будет мирное решение в ближайшем будущем. Я считаю, что обе стороны пока настроены на продолжение конфликта», — сказал Гутерриш.

По его словам, нужно «воздавать должное» тем, кто предпринимает усилия по прекращению боевых действий.

Источник в Белом доме сообщил журналу The Economist, что контрнаступление ВСУ может завершиться через шесть-семь недель. Часть чиновников администрации Байдена полагают, что ВСУ не смогут продвинуться далеко, однако в разведуправлении Минобороны США считают, что Украине с вероятностью в 40-50% к концу 2023 года удастся прорвать линии российской обороны. В НАТО публично оценивают действия украинской армии как успешные, а в России называют контрнаступление ВСУ провалом.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.