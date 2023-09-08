Еврокомиссия раскритиковала своего представителя за высказывание о России

Представитель Еврокомиссии, Балаш Уджвари, заявил на брифинге, что ЕК считает неуместной критику властей Австрии по поводу контракта на закупку российского газа, высказанную представителем органа в Вене, Мартином Зельмайром. Об этом сообщает Die Presse.

По его словам, в ближайшем будущем Зельмайра вызовут в Брюссель «для обсуждения ситуации». Представитель ЕК добавил, что все члены Еврокомиссии должны помнить, что являются посредниками между государством и руководством Евросоюза.

Уджвари подчеркнул, что высказывания Зельмайра были неуместными и ненужными.

До этого Зельмайр раскритиковал правительство Австрии за то, что оно призналось в необходимости приобретения российского газа.

Накануне министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна находится в зависимости от поставок нефти и газа из России, которым пока нет альтернативы.

Дипломат назвал несправедливыми обвинения других стран Европы в том, что Венгрия якобы придерживается пророссийских позиций, продолжая сотрудничество с Москвой в области энергетики.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».