Более миллиона москвичей проголосовали на выборах мэра онлайн

Более миллиона человек приняли участие в дистанционном электронном голосовании на выборах мэра Москвы за первые 7 часов его проведения. Об этом сообщаетТАСС со ссылкой на Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году.

«Выдано бюллетеней — 1 000 065, получено бюллетеней — 965 617», -— сообщили там.

Отмечается, что до конца голосования осталось более 2 дней.

Согласно данным к 15:04 Центральной избирательной комиссии РФ система выдала 1 034 467 бюллетеней и получила 1 003 495 бюллетеней.

Зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил, что на настоящий момент около 90,5 тысяч москвичей проголосовали с помощью бумажных бюллетеней.

Единый день голосования в России в 2023 году проходит 8, 9 и 10 сентября. Жители Москвы выбирают мэра, а также депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО. Для участия в голосовании необходимо иметь постоянную регистрацию в Москве. Для электронного голосования нужна полная учетная запись на портале mos.ru.

Ранее сообщалось, что с помощью терминала для электронного голосования на выборах мэра Москвы проголосовал спикер Госдумы Вячеслав Володин.