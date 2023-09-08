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Более миллиона москвичей проголосовали на выборах мэра онлайн

ТАСС: более миллиона человек проголосовали на выборах мэра Москвы за первые часы

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Более миллиона человек приняли участие в дистанционном электронном голосовании на выборах мэра Москвы за первые 7 часов его проведения. Об этом сообщаетТАСС со ссылкой на Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году.

«Выдано бюллетеней — 1 000 065, получено бюллетеней — 965 617», -— сообщили там.

Отмечается, что до конца голосования осталось более 2 дней.

Согласно данным к 15:04 Центральной избирательной комиссии РФ система выдала 1 034 467 бюллетеней и получила 1 003 495 бюллетеней.

Зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил, что на настоящий момент около 90,5 тысяч москвичей проголосовали с помощью бумажных бюллетеней.

Единый день голосования в России в 2023 году проходит 8, 9 и 10 сентября. Жители Москвы выбирают мэра, а также депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО. Для участия в голосовании необходимо иметь постоянную регистрацию в Москве. Для электронного голосования нужна полная учетная запись на портале mos.ru.

Ранее сообщалось, что с помощью терминала для электронного голосования на выборах мэра Москвы проголосовал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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