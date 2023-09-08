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Медведев оценил удобство голосования на выборах мэра Москвы

Дмитрий Медведев проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы

Заместитель председателя Совета безопасности РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы. Соответствующий видеоролик он опубликовал на своей странице в VK.

На опубликованных кадрах видно, что Медведев принял участие в голосовании с помощью планшета.

«Удобно на самом деле», — отметил замглавы Совбеза.

Медведев уже не в первый раз принимает участие в едином дне голосования в дистанционном формате. В 2022 году зампред Совбеза РФ голосовал онлайн на муниципальных выборах, а в 2021 году Медведев принял участие в голосовании дистанционно во время выборов депутатов Госдумы.

Единый день голосования в России в 2023 году проходит 8, 9 и 10 сентября. Жители Москвы выбирают мэра, а также депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО. Для участия в голосовании необходимо иметь постоянную регистрацию в Москве. Для электронного голосования нужна полная учетная запись на портале mos.ru.

Ранее сообщалось, что с помощью терминала для электронного голосования на выборах мэра Москвы проголосовал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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