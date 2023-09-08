Неизвестные забросали приемную министра обороны Польши камнями

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Приемную министра обороны Польши Мариуша Блащака забросали камнями, полиция проводит проверку. Об этом сообщило Польское агентство печати (РАР).

В депутатскую приемную главы Минобороны в Легионово минувшей ночью бросили булыжник и кирпич.

Вы ждали программу тотальной оппозиции? Два бетонных предмета, камень и кирпич, вчера вечером попали через стекло в парламентский кабинет министра Мариуша Блащака ... Полиция уведомлена, работает на месте», — написал в социальных сетях советник Мазовецкого воеводского собрания Лукаш Кудлицкий, опубликовав фотографию разбитых окон.

Инцидент может быть связан с предстоящими парламентскими выборами в Польше, которые пройдут 15 октября.

Ранее сообщалось, что неизвестные в Польше несколько раз остановили железнодорожное движение.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.