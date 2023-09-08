Лавров: Киев использовал гуманитарные коридоры для атаки на российские суда

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина использовала гуманитарные коридоры в Черном море для атаки на гражданские и военные суда РФ, охранявших энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщает ТАСС.

Также Лавров заявил, что у России есть информация, указывающая на попытки взорвать газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Черном море.

1 сентября стало известно, что заседание Совета безопасности Организации Объединенных Наций по теме Украины, которое планируется провести 20 сентября, состоится на уровне глав делегаций. Предварительно известно, что Россию будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Также в неделе высокого уровня ожидается участие президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена.

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