В офисе Зеленского назвали ООН фиктивной организацией

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в интервью украинскому телеканалу «24 канал», что в Киеве не ждут изменения позиции ООН по ситуации на Украине.

По словам Подоляка, ООН является «фиктивной организацией» и ожидать от нее чего-то действенного не стоит. При этом он указал, что украинский лидер Владимир Зеленский будет выступать и на Генассамблее, и на Совбезе ООН, поскольку «это большая информационная площадка».

«И он (Зеленский. — «Газета.Ru») будет говорить о войне со всеми ее аспектами, включая геноцидный. Это не приведет к тому, что там будет что-то существенно измененное в позиции самой ООН», — сказал советник офиса президента Украины.

По мнению Подоляка, ООН не существует как учреждение, которое на что-то влияет. Он считает, что всемирная организация будет продолжать собирать соответствующие взносы и финансировать работу комиссии ООН по расследованию нарушений на Украине, которую возглавляет норвежский судья Эрик Месе.

«Он не видит проявлений геноцида в этой войне со стороны России. Поэтому ожидать от ООН чего-то действенного не надо», — сказал Подоляк.

До этого заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что всемирная организация рекомендует избегать риторики, которая не помогает урегулированию конфликта. Таким образом он прокомментировал заявление советника главы офиса президента Украины о том, что в его стране ненавидят РФ.

6 сентября постоянное представительство России при ООН в Женеве призвало Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и его главу Фолькера Тюрка дать публичную оценку положению русскоязычного населения Украины.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».