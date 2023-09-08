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Политолог обратил внимание на странный момент во встрече Путина и Эрдогана

Политолог Перла: переводчик Эрдогана неверно перевел важную фразу Путину

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Alexander Zemlianichenko/AP

Политический обозреватель Андрей Перла в эфире Tsargrad.tv указал на странный момент во встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Речь, по его словам, о фразе турецкого лидера, который в начале своего выступления назвал Путина своим дорогим другом. При этом переводчик по непонятной причине передал это словосочетание как «уважаемый коллега», отметил эксперт.

«Момент, который до сих пор никто не смог объяснить. И я не могу. Но очень полезно об этом знать. Я все-таки расцениваю это как свидетельство того, что не все рады тому, что главы государств договорились», — отметил Перла.

Он выразил надежду, что у переводчика все же узнали, что он имел в виду.

Встреча Путина и Эрдогана в сочинском санатории «Русь» прошло 4 сентября. Стороны обсудили такие вопросы, как урегулирование вооруженного конфликта на Украине, возобновление зерновой сделки, ситуацию в Сирии и многие другие. После переговоров турецкий лидер назвал российского коллегу «своим дорогим другом» и заявил, что ждет его в Турции в ближайшее время. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Турция и НАТО обсудили возобновление зерновой сделки.

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