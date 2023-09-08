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Политолог объяснил, почему России нельзя разрывать отношения с Арменией

Политолог Перла: если РФ разорвет отношения с Арменией, туда зайдут войска НАТО

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Shutterstock

Москве нельзя разрывать отношения с Ереваном, поскольку вместо российских миротворцев там будут располагаться войска НАТО. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил политический обозреватель Андрей Перла, комментируя предстоящие армяно-американские военные учения. Эксперт также отметил, что заигрывания Армении с Западом беспокоят Иран и Турцию.

«Допустим, поддавшись гневу, мы скажем, что, дескать, уходим из Армении, живите как хотите, вы нас оскорбляете — попробуйте сами разобраться со всеми проблемами. Но затем все произойдет в строгом соответствии с поговоркой: если вы не будете управлять Арменией, это сделают за вас солдаты НАТО. В данном случае буквально», — сказал Перла.

Он добавил, что Запад только и ждет того, чтобы сменить Москву в Закавказье. По его словам, именно Армения является стратегически выгодным потенциальным форпостом в регионе.

6 сентября Минобороны Армении сообщило, что совместные с США учения EAGLE PARTNER 2023 пройдут на армянской территории с 11 по 20 сентября. По данным ведомства, военные отработают операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач.

Ранее в Армении заявили о скоплении военных сил Азербайджана на границе.

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