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Декларация саммита G20 почти готова

Индийский шерпа сообщил, что декларация G20 почти готова

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Aijaz Rahi/AP

Декларация саммита G20 почти готова, ее представят для одобрения лидерам стран-участниц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на индийского шерпу G20 Амитабха Канта.

«Нью-делийская декларация лидеров почти готова, я не хочу подробно останавливаться на этом, потому что декларация будет рекомендована лидерам, и они должны будут ее принять», — заявил он.

По его словам, о достижениях данной декларации можно будет говорить только после того, как она будет принята лидерами страны «Большой двадцатки».

Кант подчеркнул, что Индия предпринимала усилия для того, чтобы в декларации было учтено мнение стран глобального Юга.

До этого МИД России сообщил, что члены «Группы двадцати» (G20) на саммите в Нью-Дели планируют принять в свои ряды Африканский союз. Соответсвующий пункт будет обозначен в декларации саммита. Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что «Группа двадцати» достигла консенсуса относительно членства Африканского союза в организации.

Ранее в ЕС одобрили идею вступления Африканского союза в G20.

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