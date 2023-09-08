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Евросоюз ожидает от Грузии и других партнеров усилий по изоляции России

Глава дипломатии ЕС Боррель заявил об ожидании от партнеров усилий по изоляции РФ

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Anushree Fadnavis/Reuters

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в Тбилиси заявил, что объединение ожидает от своих партнеров, в том числе Грузии, усилий по изоляции России, передает ТАСС.

Как отметил Боррель, ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько понадобится. «Чрезвычайно важно, чтобы наши международные партнеры координировали усилия по изоляции России. Поэтому мы приветствуем ваши усилия по обходу санкций», — сказал он.

Говоря о возможности вступления Грузии в ЕС он подчеркнул, что страны должна выполнить еще 9 из 12 условий, чтобы получить статус кандидата на вступление.

Жозеп Боррель 7 сентября прибыл с визитом в Тбилиси. Там он заявил, что Грузии предстоит еще «немало работы», чтобы получить статус страны – кандидата в Евросоюз. При этом он подчеркнул, что ЕС сохраняет обязательство поддерживать Тбилиси на пути к членству в ЕС.

Ранее в Евросоюзе рассказали о тратах на укрепление обороноспособности Грузии.

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