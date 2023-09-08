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В Госдуме оценили дебош сына президента ЦАР в Кисловодске

Депутат Чепа: инцидент с сыном президента ЦАР не повлияет на отношения с РФ

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Сын президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера, вероятно, будет отправлен для дальнейшего лечения куда-то в другое место, считает первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он отметил, что инцидент с нападением молодого человека на врачей в Кисловодске вряд ли повлияет на отношения России и Центральноафриканской Республики.

«Правоохранительные органы разберутся, инцидент будет определенным образом решен. Естественно, к нему, как к гражданину иностранному, предъявляют у нас особые требования — передают властям той страны. По всей видимости, его [сына президента ЦАР] отправят для дальнейшего лечения куда-то в другое место. Я не думаю, что это может сказаться [на отношениях двух стран]», — заявил Чепа.

Видеозапись с нападением сына президента ЦАР на врачей в Кисловодске появилась в СМИ еще 7 сентября. По предварительным данным, инцидент произошел еще в августе. На кадрах Фостен-Арканжа Туадера атаковал мужчину и женщину. Как писали СМИ, сын президента ЦАР находился в Ставропольском крае на лечении и попытался уйти от свои сопровождающих перед отправкой в Москву. Молодой человек все же уехал в российскую столицу после вмешательства полиции и был передан сотрудникам посольства ЦАР.

Ранее в США и ЕС удивились позицией Африки в вопросе многополярного мира.

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