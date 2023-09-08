В МИД РФ прокомментировали задержание обозревателя «Sputnik Армения» Геворкяна

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что провокация с задержанием обозревателя «Sputnik Армения» Геворкяна и блогера Бадаляна направлена на омрачение связей России и Армении. Об этом дипломат сказала в приветствии участникам Российско-армянского медиафорума в Ереване, видеозапись которого опубликована в Telegram-канале российского дипведомства.

Захарова отметила, что Москва считает недопустимым попытки разжечь вражду между Россией и Арменией за счет обвинения РФ в бедах армянского народа.

«Думаю, ни вас, ни нас не может удовлетворить превалирующая в последнее время отчетливая тенденция в информационном пространстве Армении на распространение однобокой, негативной, а нередко и просто не соответствующей действительности информации о России и российско-армянских отношениях. Это, безусловно, противоречит традиционно дружественному характеру общения между двумя народами», — подчеркнула представитель МИД РФ.

До этого стало известно, что блогер Микаэл Бадалян и обозреватель радио Sputnik Ашот Геворкян ыбли задержаны в Армении по подозрению в незаконном обороте оружия. Сейчас они находятся в Следственном комитете, проводятся необходимые следственные процедуры.

Позднее вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, правозащитник Илья Мельников обратился к генеральному прокурору Армении Анне Вардапетян с просьбой освободить Бадаляна и Геворкяна.

Ранее российское посольство в Армении заявило об обеспокоенности задержанием Бадаляна и Геворкяна.