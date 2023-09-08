В Чехии спрогнозировали развал Украины в результате конфликта

Украина рискует понести огромные потери и окончательно исчезнуть в результате конфликта. Об этом в интервью для польского журнала Mysl Polska заявил бывший глава чешской военной разведки генерал Андор Шандор.

По словам эксперта, Россия даже после завершения боевых действий продолжит оставаться связующим звеном для государств Центральной и Восточной Европы. Об этом, в частности, свидетельствует исторический опыт, подчеркнул собеседник издания.

«Я боюсь, что конфликт на Украине закончится тем, что она развалится, понесет большие потери и рухнет. В мире возникнет еще один замороженный конфликт, который создаст множество проблем для той части Европы, в которой мы живем», — добавил Шандор.

В то же время он подчеркнул, что многие страны рискуют втянуться в боевые действия вне зависимости от наличия у них такого желания. Как отметил чешский генерал, в прошлом государства также заявляли об отсутствии планов вмешиваться в тот или иной конфликт. Однако в какой-то момент им все равно приходилось принимать соответствующие решения, резюмировал экс-глава разведки.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл заявил, что окончание украинского конфликта возможно только на условиях России.