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Во Франции одобрили запрет ношения мусульманской одежды в школах

Госсовет Франции одобрил запрет на ношение мусульманской одежды в школах

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Shutterstock

Государственный Совет Франции одобрил запрет на ношение мусульманской одежды в школах. Об этом говорится на сайте французского госоргана.

Там опубликован ответ на просьбу отклонить запрет со стороны ассоциации по защите прав мусульман Action Droits des Musulmans.

«Рассмотрев обращение, поданное ассоциацией в срочном порядке, судья Государственного совета отклонил обжалование запрета на ношение абайи или камиса в государственных школах, колледжах и лицеях. Судья постановил, что запрет на ношение такой одежды не является серьезным или незаконным посягательством на фундаментальные свободы», — сказано в пресс-релизе.

До этого министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти призвал прокуроров наказывать за нарушения принципа светскости в школе и демонстрацию религиозной принадлежности. В директиве, разосланной французскими прокурорам, министр ссылается на закон 2004 года, запрещающий ношение одежды и символов религиозной принадлежности, «несовместимых с принципом секуляризма в школах».

В конце августа министр национального просвещения и молодежи Габриэль Атталь заявлял, что правительство Франции намерено ввести запрет на ношение в школах традиционных мусульманских платьев-абайя.

Ранее в Иране организовали регулярные патрули для слежки за ношением хиджаба.

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