Замглавы МИД заявил, что РФ ценит поддержку СВО Северной Кореей

Замглавы МИД России Михаил Богданов во время торжественного приема в посольстве КНДР по случаю 75-й годовщины со дня основания республики заявил, что Москва ценит поддержку СВО со стороны Пхеньяна и благодарна Северной Корее за осуждение США. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, российская сторона «высоко ценит твердую поддержку» СВО, признание независимости ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также «публичное осуждение США и коллективного Запада» со стороны властей КНДР.

Посол Северной Кореи в Российской Федерации Син Хон Чхол заявлял, что КНДР намерена укреплять «боевое товарищество» с Россией в борьбе против общего врага. По его словам, позиция Трудовой партии Кореи (ТПК) и правительства КНДР о дальнейшем развитии традиционных корейско-российских отношений дружбы на более высоком уровне путем последовательного выполнения достигнутых в ходе встречи высших руководителей КНДР и России договоренностей неизменна.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».