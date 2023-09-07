Лавров заявил, что РФ ценит ориентацию Бангладеш на свои интересы

Глава МИД России Сергей Лавров заявил по итогам переговоров с главой МИД Бангладеш Абдулкаламом Абдулом Моменом, что российская сторона ценит ориентацию этого государства на собственные интересы, несмотря на давление со стороны западных стран. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Лаврова, РФ «очень ценит», что Бангладеш, несмотря на «беспрецедентное» давление со стороны США и их союзников по Украине, придерживается во внешней политике «исключительно национальных интересов».

До этого сообщалось, что российский министр прибыл с первым визитом в Бангладеш.

В столицу страны Дакку глава МИД прилетел из Индонезии, где принимал участие в Восточноазиатском саммите. Программа визита российского министра включает встречу с премьером страны Шейх Хасиной и переговоры с главой МИД республики.

Также стало известно, что Лавров в ходе Восточноазиатского саммита заявил о рисках милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона из-за проникновения НАТО.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».