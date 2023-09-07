СВР обвинила США в подготовке покушения на руководство Нигера

В Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что американские спецслужбы обсуждают потенциальных исполнителей покушений на новое руководство Нигера. Об этом сообщает РИА Новости.

«Представители американских спецслужб <...> делают ставку на лиц из ближайшего окружения руководителей переходных структур», — заявили в СВР.

По данным ведомства, в первую очередь рассматриваются те специалисты, которые прошли подготовку в учебных заведениях Пентагона.

«В Вашингтоне задумываются над тем, как <...> затормозить опасную для Запада тенденцию превращения Африки в один из центров силы многополярного мира», — добавили в пресс-бюро СВР.

Также, по данным сотрудников СВР, в Вашингтоне отказались от идеи привлекать для этих целей Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), имеющее тесные связи с Францией.

До этого бывший разведчик ВС США Скотт Риттер назвал события в Африке процессом «деколонизации». По словам Риттера, это больше всего отразится на позициях Франции.

Президента Нигера Мохамеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы.

Ранее глава мятежников предрек массовые кровопролития в Нигере при иностранной интервенции.