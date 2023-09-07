Политолог указал на опасность теории «золотого миллиарда» для США

Теория «золотого миллиарда» может быть опасной для США и коллективного Запада, поскольку остальной мир может прийти к пониманию, что для хорошей жизни ликвидировать нужно именно Соединенные Штаты. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. Он отметил, что Америка потребляет половину мирового ВВП и выделяет самое большое количество тепла.

«Если бы мы их потребление сократили, то планета вздохнула бы спокойно. Все оставшиеся 7 миллиардов 700 миллионов человек зажили бы наконец-то полноценной жизнью без угрозы экологии. Никто бы не устраивал войны, цветные революции, не сеял бы хаос, не плодил бы терроризм», — сказал Коровин.

Политолог не удивлен тем, что западные страны паразитируют на всей планете, поскольку всегда отличались потребительским характером.

До этого политолог Александр Шатилов отмечал, что за Вторую мировую войну несет ответственность не только германский нацизм и его сателлиты, но также элиты всех стран Запада, которые заигрались с Гитлером в политику умиротворения и позволили поднять голову немецкому милитаризму.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров оценил влияние спецоперации на создание нового мирового порядка.