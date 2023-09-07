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В Кремле негативно высказались о решении США передать Украине российские активы

Песков назвал незаконной идею передачи конфискованных в США активов РФ Украине

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подверг жесткой критике решение США передать конфискованные российские активы ветеранам Вооруженных сил Украины и подчеркнул, что Москва не оставит это без ответа.

«Все случаи, связанные с блокировкой, арестом, удержанием средств, к которым относятся государственная, частная собственность, за границей мы считаем незаконными актами. Утверждения, что нашлись юридические основания, — являются юридическим нонсенсом. В дальнейшем приведут к судебным разбирательствам», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что ни один такой случай не будет оставлен без внимания со стороны России. Он напомнил, что судебные разбирательства относительно удержания средств уже ведутся, некоторые предприниматели в ряде стран смогли обжаловать решение о блокировке их активов.

«В некоторых странах следственные действия в отношении предпринимателей уже признаны незаконными. Это по линии наших бизнесменов... РФ и предприниматели ущемляются в правах отстаивать интересы в судах за рубежом. Как только возможность представиться, мы будем отстаивать права», — заявил Песков.

Накануне в ходе пресс-конференции в Киеве Блинкен заявил, что США планируют впервые передать конфискованные у российских бизнесменов активы на поддержку ветеранов ВСУ. В пресс-релизе Госдепартамента уточняется, что речь идет о $5,4 млн.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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