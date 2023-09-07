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Нардеп подтвердил запрет чиновникам Украины на поездки в Польшу

Нардеп Гончаренко подтвердил, что чиновникам Украины запретили ездить в Польшу

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Attila Husejnow/Global Look Press

Украинским чиновникам и депутатам негласно запретили ездить в Польшу из-за запрета Варшавы на импорт украинского зерна. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Парламентарий высказал мнение, что Польша не принимает украинское зерно из-за предстоящих выборов, которые пройдут в стране 15 октября. Польские фермеры являются одним из краеугольных камне и экономики, и электората, отметил Гончаренко.

«Что делает наша власть? Власти неформально запретили любым чиновникам, депутатам или другим государственным служащим приезжать на мероприятия в Польшу до того момента, пока не будет снят бан на нашу сельскохозяйственную продукцию», — добавил нардеп.

Гончаренко назвал соответствующее решение «бредом» и призвал не «играть в войнушки», а искать выход из ситуации.

Европейское издание Politico со ссылкой на дипломатов ЕС сообщило, что Польша, Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия намерены продлить запрет на импорт украинской сельскохозяйственной продукции после 15 сентября, несмотря на позицию Брюсселя.

Украинская пшеница, кукуруза, рапс и семена подсолнечника были запрещены на рынках указанных стран с целью защиты местных фермеров от притока более дешевой продукции с Украины.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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