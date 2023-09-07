США выделят $12 млн на укрепление «американо-немецкой дружбы»

Госдепартамент США объявил о запуске программы обмена для молодежи из Соединенных Штатов и Германии. Об этом сообщает RT. В рамках проекта будут организованы поездки школьников, студентов, работающих граждан, а также парламентский обмен для укрепления «американо-немецкой дружбы».

«Основная цель программы — мотивировать американскую и немецкую молодежь к изучению общества и культуры друг друга посредством образовательных обменов, одновременно содействуя развитию американо-германских дружеских отношений, основанных на общих ценностях демократии», — говорится в описании программы.

Бюджет проекта составит свыше $12,8 млн. В рамках инициативы Госдеп намерен заключить с Германией до восьми соглашений.

В конце августа агентство США по международному развитию (USAID) объявило о выделении средств на продвижение в Молдавии «демократических ценностей» и противодействия «иностранному влиянию» в условиях конфликта на Украине.

Ранее в США заявили о планах профинансировать «развитие лидерского потенциала» у молодежи Сербии.