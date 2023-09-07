Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ прокомментировали уголовное дело против нового министра обороны Украины Умерова

Захарова удивилась уголовному делу против главы Минобороны Украины Умерова

close
100%
MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель Министерства иностранных дел России прокомментировала решение Высшего антикоррупционного суда Украины обязать Национальное антикоррупционное бюро страны (НАБУ) возбудить уголовное дело в отношении нового министра обороны Рустема Умерова.

«То есть Зеленский уволил одного министра обороны из-за коррупции, не инициировав никакого расследования, а вместо него назначил другого, в отношении которого ведётся антикоррупционное разбирательство?!» — задалась вопросом российский дипломат.

18 августа в НАБУ было подано заявление о том, что бывший глава Фонда госимущества Умеров и два его заместителя превысили свои служебные полномочия и скрыли факты хищения государственного имущества, а именно продажу электрической энергии по ценам ниже рыночных.

3 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил, что принял решение освободить Алексея Резникова от поста министра обороны, и предложил заменить его 41-летним Умеровым, который возглавлял Фонд государственного имущества Украины.

Верховная рада 5 сентября поддержала отставку Резникова с поста главы Министерства обороны Украины. На следующий день Рада проголосовала за назначение Умерова на пост главы МО Украины.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях