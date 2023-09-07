В МИД РФ прокомментировали уголовное дело против нового министра обороны Украины Умерова

Официальный представитель Министерства иностранных дел России прокомментировала решение Высшего антикоррупционного суда Украины обязать Национальное антикоррупционное бюро страны (НАБУ) возбудить уголовное дело в отношении нового министра обороны Рустема Умерова.

«То есть Зеленский уволил одного министра обороны из-за коррупции, не инициировав никакого расследования, а вместо него назначил другого, в отношении которого ведётся антикоррупционное разбирательство?!» — задалась вопросом российский дипломат.

18 августа в НАБУ было подано заявление о том, что бывший глава Фонда госимущества Умеров и два его заместителя превысили свои служебные полномочия и скрыли факты хищения государственного имущества, а именно продажу электрической энергии по ценам ниже рыночных.

3 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил, что принял решение освободить Алексея Резникова от поста министра обороны, и предложил заменить его 41-летним Умеровым, который возглавлял Фонд государственного имущества Украины.

Верховная рада 5 сентября поддержала отставку Резникова с поста главы Министерства обороны Украины. На следующий день Рада проголосовала за назначение Умерова на пост главы МО Украины.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.